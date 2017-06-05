«Шальке» оштрафует Коноплянку на крупную сумму за критику тренера

Руководство «Шальке-04» приняло решение оштрафовать полузащитника Евгения Коноплянку за открытую критику главного тренера команды Маркуса Вайнцирля, сообщил спортивный директор клуба Кристиан Хайдель.
«Главный тренер «Шальке» — трус, не буду этого скрывать. И он не задержится в этой команде, я ему желаю этого. Иначе потом «Шальке» будет играть во второй лиге», — сказал на днях Коноплянка.
По словам Хайделя, давшего интервью Bild, украинца ждёт «очень серьёзный штраф». О какой именно сумме идёт речь, он не уточнил.
Коноплянка: главный тренер «Шальке» — трус, не буду этого скрывать