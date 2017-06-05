Уилкер Анхель — лучший игрок сезона в «Тереке»

Защитник Уилкер Анхель признан лучшим игроком «Терека» по итогам сезона-2016/17, сообщает пресс-служба клуба.
Венесуэльский футболист набрал наибольшее количество голосов болельщиков — 19,54%. Второе место в голосовании занял нападающий Аблайе Мбенге (13,79%), а третье — защитник Ризван Уциев (12,64%).
В минувшем сезоне РФПЛ Анхель провёл 26 матчей, отметившись одним голом. Уилкер перешёл в «Терек» летом 2016 года из «Депортиво Тачира», а в январе продлил контракт до 2021 года (ранее соглашение было рассчитано до лета 2019-го).