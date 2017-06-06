«Милан» предложил за Обамейянга € 60 млн

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла заинтересован в услугах нападающего дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерика Обамейянга, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Согласно информации источника, итальянский гранд предложил за габонского футболиста € 60 млн. Что же касается зарплаты Обамейянга, то руководство россонери предлагает ему € 7,5 млн в год.
В услугах Обамейянга заинтересованы также такие клубы, как «ПСЖ» и лондонский «Арсенал».
Действующий контракт Обамейянга с «Боруссией» в силе до лета 2020 года.