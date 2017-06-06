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Полоз: у Чили все техничные и хорошо играют в пас — интересно с ними сыграть

6 июня 2017, вторник. 17:55. Футбол

Форвард сборной России Дмитрий Полоз, забивший гол в контрольном матче с Венгрией (3:0), поделился ожиданиями от игры с командой Чили (9 июня).

«Пока ещё сборную Чили не разбирали, но в ближайшее время сделаем это. В целом: очень сильная команда, все игроки техничные, хорошо играют в пас, поэтому, думаю, будет очень интересно с ними сыграть.

Очень приятно было вчера забить, долго не мог это сделать. Думаю, сейчас всё пойдёт. Постараюсь забить больше. Важно было победить. Понятно, что результат хороший, но по игре ещё есть вопросы. Сейчас будет анализ, тренеры укажут на ошибки, подскажут, что делать», — передаёт слова Полоза корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

Видео доступно на «Чемпионате».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Венгрии — Футбол Сборная России — Футбол Сборная Чили — Футбол Дмитрий Полоз Кубок конфедераций
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