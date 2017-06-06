«Севилья» может арендовать форварда «Манчестер Сити» Нолито

Нападающий «Манчестер Сити» Нолито может продолжить карьеру в испанском клубе «Севилья», сообщает Goal.
По информации источника, сегодня 30-летний футболист был замечен в одном из кафе в столице Андалусии вместе со спортивным директором клуба Оскаром Ариасом. Отмечается, что игрок, который хочет покинуть английский клуб, перейдёт в «Севилью» на правах аренды.
Нолито перешёл в «Манчестер Сити» летом 2016 года, подписав контракт с клубом до лета 2020 года. В минувшем сезоне он принял участие в 30 матчах за команду во всех турнирах и забил шесть голов. Ранее сообщалось, что в услугах игрока также заинтересованы «Атлетико», «Сельта» и «Бетис».