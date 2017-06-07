Сборная Италии разгромила Уругвай в Ницце

Сборная Италии выиграла у команды Уругвая в товарищеском матче. Встреча проходила в Ницце (Франция) на стадионе «Альянц Ривьера» и закончилась со счетом 3:0 в пользу номинальных хозяев.
В дебюте игры Лоренцо Инсинье увидел подключение Андреа Белотти в чужой штрафной и сделал на него дальнюю передачу, тот грудью обработал мяч, но пробить не успел, поскольку Хосе Мария Хименес, пытаясь вынести мячна угловой, отправил его в верхний угол собственных ворот.
На 82-й минуте Эдер неотразимым ударом удвоил преимущество «скуадра адзурра». В концовке уругвайцы ошиблись в своей штрафной, арбитр назначил пенальти, а Даниэле Де Росси хладнокровно его реализовал.
В действующем рейтинге ФИФА сборная Италии занимает 12-е место, а Уругвай идет 16-м.
В других матчах Грузия разгромила Сент-Китс и Невис (3:0), а Финляндия и Лихтенштейн сыграли вничью (1:1).