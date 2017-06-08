Операция пальца не помешает Мюллеру участвовать в подготовке «Баварии» к сезону

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер отметил, что сможет принять полноценное участие в предсезонной подготовке команды. Футболист сборной Германии сказал это после того, как подвергся хирургическому вмешательству на большом пальце руки. Травму игрок получил по ходу последнего сезона.
«Нет повода для беспокойства. Ничто не мешает моему участию в подготовке команды с самого начала», — написал футболист на своей странице в «Твиттере».
По итогам минувшего сезона Мюллер принял участие в 29 матчах Бундеслиги, став автором 5 голов и 12 результативных передач.
Подготовку к сезону подопечные Карло Анчелотти начнут 1 июля.
Ранее Мюллер отметил, что хочет играть в следующем сезоне более важную роль для своей команды.