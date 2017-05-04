Мюллер хочет в следующем сезоне играть для «Баварии» более важную роль

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер не очень доволен своей игрой в нынешнем сезоне. В чемпионате Германии футболист обилием голов не отличался и не всегда попадал в стартовый состав.
«Я не был тем игроком в тех матчах, которые считаю важными для нашей команды. В следующем сезоне хочу вновь играть более важную роль для «Баварии». И это всегда зависит от одного человека. Моя задача осложняется, когда я чувствую себя изолированным на поле. Вне зависимости от того, играю я в центральной зоне или на фланге», — цитирует Мюллера Bild.
По итогам 31 тура Бундеслиги Мюллер сыграл в 26 матчах, выйдя на поле в основном составе в 23 из них. Игрок стал автором 5 голов и 11 результативных передач.