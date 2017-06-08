Тилеманс: перейдя в «Монако», я принял правильное решение

Бывший полузащитник «Андерлехта» Юри Тилеманс прокомментировал решение перейти в «Монако». О трансфере 20-летнего хавбека было объявлено ещё в мае.
«Монако» был заинтересован во мне и заплатили «Андерлехту», который сможет укрепить свои ряды. В «Монако» доверяют молодым игрокам, там я смогу прогрессировать. Это было одним из моих приоритетов, ведь мне всего 20 лет.
Это новый, захватывающий вызов. Да, после стольких лет в «Андерлехте» было больно уходить, но я амбициозен и, прежде чем принять решение, взвесил все за и против. Выбрав «Монако», я принял верное решение.
Хочу получать удовольствие от игры в «Монако», добиться успеха, без давления со стороны», — цитирует Тилеманса Goal.
За «Андерлехт» Тилеманс в общей сложности провёл 185 матчей, забил 35 голов и сделал 31 голевую передачу.