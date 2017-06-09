Экс-форвард «Баварии» Герреро принёс Перу победу в товарищеской игре с Парагваем

Сборная Перу с минимальным счётом обыграла национальную команду Парагвая в товарищеском матче. Встреча состоялась на стадионе «Карлос Мансиче» (Трухильо, Перу). Единственный гол на 75-й минуте забил нападающий «Фламенго», экс-форвард «Баварии» и «Гамбурга» Хосе Паоло Герреро.
В отборочном турнире к чемпионату мира 2018 года сборные Перу и Парагвая располагаются соответственно на 7-м и 8-м местах, имея по 18 очков. В финальный турнир выходят четыре лучших команды из квалификационной группы Южной Америки, пятая команд сыграет в плей-офф с представителем Океании.