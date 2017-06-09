Главный тренер «Уфы» Сергей Семак стал обладателем лицензии «УЕФА-Pro» — самой престижной в Старом Свете. 41-летний специалист на отлично сдал итоговый экзамен, который прошёл в Академии тренерского мастерства Российского футбольного союза. Об этом сообщает пресс-служба «Уфы».
В состав экзаменационной комиссии вошли Никита Симонян, Андрей Лексаков, Вячеслав Варюшин, Михаил Гершкович, Александр Мирзоян, а также представитель УЕФА.
Категория «УЕФА-Pro» позволяет работать в ведущих лигах Европы, в том числе в английской Премьер-лиге и, конечно, в российской РФПЛ. Кроме того, обладатели этой лицензии имеют право возглавлять европейские сборные.
Защите диплома и выпускному экзамену предшествовали три учебных сессии, а лекторами курса «УЕФА-Pro» выступали ведущие отечественные специалисты в области тренерского образования и практикующие наставники.
Главный тренер «Уфы» Семак стал обладателем лицензии «УЕФА-Pro»