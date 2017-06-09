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«Реал» намерен продлить контракты Иско, Бензема, Карвахаля и Марсело

9 июня 2017, пятница. 11:26. Футбол

Руководство мадридского «Реала» намеревается предложить продление контрактов и увеличение зарплат некоторым игрокам команды, сообщает AS.

Этим шагом клуб хочет поблагодарить игроков за последний сезон, в котором команда стала чемпионом Испании и выиграла Лигу чемпионов. Речь идёт о таких футболистах, как защитники Марсело Жуниор, Даниэль Карвахаль и Начо, полузащитник Иско и нападающий Карим Бензема.

Действующее соглашение Иско со «сливочными» в силе до лета 2018 года, и ему хотят предложить продление контракта до 2022 года. Контракт Бензема с клубом в силе до 2019 года, ему предлагают пролонгацию до 2021 года. Соглашение Начо в силе до лета 2021 года, и клуб хочет выразить ему признательность за сезон. Однако в данном случае речь не о продлении контракта, о об увеличении зарплаты игрока. Что же касается Марсело и Карвахаля, то срок действия их соглашений истекает в 2020 году, и им предлагают пролонгацию на два года.

Защитник «Реала» Начо: одна из моих целей – участие в чемпионате мира 2018 года
Источник: AS Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Реал Мадрид Даниэль Карвахаль Иско Карим Бензема Марсело Хосе Игнасио Начо
Новости. Футбол
9 июня 2017, пятница
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