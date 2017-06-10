Самые значимые моменты Бундеслиги сезона-2016/17

Бундеслига опубликовала видео, в котором рассказала о десяти наиболее значимых моментах сезона-2016/17 в немецком чемпионате.
В числе трёх наиболее запомнившихся моментов сезона создатели видео отметили: выход на поле в составе франкфуртского Айнтрахта в матче 24-го тура с «Баварией» (0:3) защитника Марко Русса, поборовшего рак, а также возвращение защитника дортмундской «Боруссии» Марка Бартры в матче 33-го тура с «Аугсбургом» (1:1). Бартра пострадал в результате взрыва рядом с автобусом «Боруссии» накануне четвертьфинала ЛЧ с «Монако».
Самым значимым событием сезона в Бундеслиге признана пятая подряд победа «Баварии» в чемпионате, а также завершение карьеры двух её ведущих игроков — защитника Филиппа Лама и хавбека Хаби Алонсо.
Посмотреть видео можно в YouTube.