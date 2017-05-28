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Все голы Хаби Алонсо за «Баварию»

28 мая 2017, воскресенье. 01:22. Футбол

«Бавария» разместила в официальном аккаунте клуба в YouTube видео всех голов Хаби Алонсо за мюнхенскую команду. 20 мая 35-летний полузащитник сыграл последний матч в карьере.

Хаби Алонсо перешёл в «Баварию» в августе 2014 года. За мюнхенскую команду испанец сыграл 117 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 12 голевых пасов. С «Баварией» Алонсо три раза выиграл чемпионат Германии, а также по разу становился обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Видео всех голов Хаби Алонсо за «Баварию» можно посмотреть в YouTube.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бавария Хаби Алонсо
Новости. Футбол
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