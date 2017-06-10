Агент Верратти: «ПСЖ» хочет удержать Марко любой ценой, но одних денег мало

Агент Донато ди Кампли, представляющий интересы полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти, прокомментировал информацию об интересе «Ювентуса» к трансферу его клиента.
«Я ожидаю, что «Ювентус» сделает что-то особенное в летнее трансферное окно. «ПСЖ» хочет удержать Марко любой ценой, но одних денег недостаточно. Помимо этого, нужны прогресс команды и высокие амбиции, в этом отношении «ПСЖ» за четыре года не слишком продвинулся. «Ювентус» — более привлекательный вариант, потому что большие игроки хотят играть в больших клубах», — цитирует агента Tuttosport.
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