Видаль – о матче со сборной России: все соперники играют против нас со страхом

Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль прокомментировал ничью со сборной России (1:1) в товарищеском матче в Москве.
«Все наши соперники играют против нас со страхом. Матч со сборной России – хорошая игра против хорошо играющей команды, которая обороняется девятью игроками и которой очень сложно забить. Эта встреча нам сильно помогла в подготовке к Кубку конфедераций.
Знаем, что болельщики верят в нас и в то, что мы делаем. Матч со сборной России получился очень интенсивным. Надеюсь, что к Кубку конфедераций будем готовы на сто процентов.
Стоит ли Алексису Санчесу остаться в «Арсенале» или перейти в другой клуб? Он должен видеть, что для него будет лучше, но сейчас мы сосредоточены на сборной Чили», — цитирует Видаля ESPN Deportes.