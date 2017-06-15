Фурсенко: если Данни останется в России в другом клубе, «Зенит» будет очень рад

Председатель правления «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что в петербургском клубе будут рады, если бывший полузащитник сине-бело-голубых Мигел Данни продолжит карьеру в другой российской команде. По окончании сезона-2016/17 33-летний португалец покинул «Зенит», цвета которого защищал с 2008 года.
«Конечно, Данни — большая утрата. Сейчас строится новая команда. Есть какие-то соображения у тренерского штаба, но мы Данни никогда не забудем — он в нашем сердце. Предложить должность Данни в клубе? Он играющий ещё… думаю, у него всё впереди ещё. Честно могу сказать, если он останется в России в другом клубе, мы будем очень рады. Он усилит чемпионат", — передаёт слова Фурсенко корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.