«Арсенал» Т: денег на Роналду нет, но есть пряники и филимоновские игрушки!

Пресс-служба тульского «Арсенала» отреагировала на новость о том, что нападающий Криштиану Роналду хочет уйти из «Реала». По данными СМИ, 32-летний португалец намерен покинуть «Реал» из-за обвинений в неуплате налогов.
«Криштиану, мы ждём тебя в Туле. Денег на твой трансфер нет, зато есть вкусный чай из самовара, сладкие пряники и филимоновские игрушки!» — гласит запись, размещенная на официальной странице тульского «Арсенала» в социальной сети «Твиттер».
По итогам минувшего сезона туляки сохранили место в РФПЛ в стыковых матчах.
Есть налоги – нет Криштиану. Почему Роналду решил покинуть «Реал»
В Испании назревает крупный скандал – Роналду из-за проблем с налогами решил покинуть «Реал». Разбираемся, что происходит.