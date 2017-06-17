Бакайоко отказал «МЮ» и «МС» ради «Челси», «Монако» просит за игрока € 45 млн

Полузащитник «Монако» Тьемуа Бакайоко определился со своим будущим. 22-летний футболист готов покинуть французский клуб и перейти в «Челси». Бакайоко отклонил предложения «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».
L’Equipe сообщает, что «Челси» готов заплатить за полузащитника € 30 млн, однако «Монако» требует не менее € 40-45 млн. Стороны продолжают переговоры.
В прошедшем сезоне Бакайоко провёл 32 матча в чемпионате Франции, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с «Монако» действует до лета 2019 года.
«Челси» близок к трансферу полузащитника «Монако» Бакайоко за £ 35 млн