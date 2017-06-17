Рюдигер: на Кубке конфедераций отличные условия, у сборной Германии хорошая база

Защитник сборной Германии Томас Рюдигер поделился ожиданиями от начала Кубка конфедераций, который 17 июня стартует матчем между сборными России и Новой Зеландии.
«Здесь отличные условия, хорошая тренировочная база. Кубок конфедераций — это шанс доказать, что ты заслуживаешь чести выступать за сборную Германии», — приводит слова футболиста официальный «Твиттер» Немецкого футбольного союза.
Сборная Германии на групповом этапе Кубка конфедераций сыграет с командами Австралии, Чили и Камеруна.
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