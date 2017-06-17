«Манчестер Сити» может продать Насри в «Галатасарай» или «Бешикташ»

Полузащитник сборной Франции Самир Насри по-прежнему не входит в планы главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. В прошлом сезоне 29-летний хавбек на правах аренды выступал за «Севилью», а новый может начать уже в Турции.
L’Equipe сообщает, что Самир Насри интересен «Галатасараю» и «Бешикташу». Оба Стамбульских клуба готовы заплатить за полузащитника € 13 млн, а самому игроку предлагают трёхлетний контракт.
В услугах Самира Насри также заинтересован «Марсель», воспитанником которого является футболист.
«Манчестер Сити» готов продать Насри в «Севилью» за £ 21 млн