50 251 зритель посетил матч открытия Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге

50 251 зритель пришёл на матч открытия Кубка конфедераций — 2017 между сборными России и Новой Зеландии. Игра проходит в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Идёт второй тайм, счёт — 1:0 в пользу россиян. На 32-й минуте матча Дмитрий Полоз перехватил мяч на чужой половине поля и сделал заброс вперёд на Дениса Глушакова, который ворвался в штрафную и перекинул голкипера. Защитник новозеландцев Майкл Боксолл пытался выбить мяч в поле, но тот от его ноги влетел в ворота.