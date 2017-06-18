Фергюсон: «МЮ» не боится принимать вызовы от сильнейших клубов мира

Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон поделился ожиданиями от Международного кубка чемпионов — 2017.
«Мне всегда нравилось в „МЮ“ то, что клуб не боится принимать вызовы от сильнейших клубов мира. На Международном кубке чемпионов мы встретимся с большими командами, и турнир будет очень полезен для молодых игроков. Чем интенсивнее будут матчи, тем лучше они будут подготовлены к официальным играм с такими командами, как «Манчестер Сити», «Барселона» или «Реал», — цитирует Фергюсона Goal.
Международный кубок чемпионов в 2017 году пройдёт с 19 по 30 июля. «Манчестер Юнайтед» проведёт турнир в США.