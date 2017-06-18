Весёлый Смолов и голкиперы в очках – в фоторепортаже с тренировки сборной России

18 июня в Москве на стадионе «ВЭБ Арена — Арена ЦСКА» национальная команда России провела очередное тренировочное занятие в рамках подготовки к матчу второго тура Кубка конфедераций — 2017 со сборной Португалии в группе А.
Встреча состоится 21 июня в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнётся в 18:00 по московскому времени. Сборная России стартовала в турнире с победы над командой Новой Зеландии со счётом 2:0.
Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с тренировки сборной России, подготовленные специальным фотокорреспондентом Александром Сафоновым.