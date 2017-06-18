Мурьель, которым интересуется «Зенит», не собирается переезжать в Россию

Нападающий итальянской «Сампдории» Луис Мурьель, который находится в сфере интересов «Зенита», не намерен переезжать в Россию, сообщает La Repubblica.
По данным издания, информация о том, что первые контакты между клубами по поводу колумбийского форварда уже состоялись, а «Зенит» якобы готов заплатить за игрока сумму отступных в € 28 млн, не подтвердилась. Также отмечается, что новому наставнику питерцев Роберто Манчини было бы крайне сложно убедить Мурьеля переехать в Россию в связи с её суровым климатом.
В прошедшем сезоне 26-летний нападающий провёл за «Сампдорию» 33 матча, забил 13 мячей и сделал 9 голевых передач.