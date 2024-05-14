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Гендиректор «Динамо» Пивоваров заявил, что не ожидал от команды борьбы за титул

Гендиректор «Динамо» Пивоваров заявил, что не ожидал от команды борьбы за титул
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров оценил слова главного тренера команды Марцела Лички. Ранее чешский специалист заявил, что бело-голубые выпали из чемпионской гонки.

«Он действительно так думал или это был психологический ход, чтобы команду отпустило? Мы не задавали этот вопрос. Но тогда ситуация была такая: мы проиграли три игры, отрыв был девять очков. Говорил, наверное, своё мнение, но это его надо спросить, почему он так вообще сказал. Мне сложно за него додумывать, но у меня было схожее ощущение. Мы видим, что этот чемпионат непредсказуем, всё меняется. Осталось две игры, их сыграем без ожиданий», — приводит слова Пивоварова Sport24.

Напомним, по итогам 28-го тура Российской Премьер-Лиги на первое место в турнирной таблице вышло московское «Динамо». В активе столичного клуба 53 очка. На втором месте располагается петербургский «Зенит». В активе сине-бело-голубых 51 очко. Что касается третьего места, то его занимает «Краснодар». Южане заработали 50 очков.

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