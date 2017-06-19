«Челси» сделает «Ювентусу» новое предложение по А. Сандро в размере € 63 млн

«Челси» не хочет отказываться от идеи приобретения защитника «Ювентуса» Алекса Сандро. Как сообщает The Guardian, лондонцы готовят новое предложение по 26-летнему бразильцу в размере € 63 миллионов.
Ранее «Старая синьора» дважды отказалась продать Сандро синим — сперва за € 50 млн, а затем за € 60.
В минувшем сезоне Сандро провёл 43 матча за «Ювентус», в которых отметился 3 забитыми мячами и 7 результативными передачами. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2020 года. Защитник перешёл в «Ювентус» в 2015 году из «Порту» за € 26 млн.
«Ювентус» отказался продавать «Челси» Сандро за € 60 млн