Ярмоленко может перейти в «Баварию»

Нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Андрей Ярмоленко близок к переходу в мюнхенскую «Баварию», сообщает интернет-издание «Команда №1».
О подробностях возможного трансфера информации нет, но, по данным источника, серьёзная заинтересованность немецкого клуба в Ярмоленко существует.
В «Баварии» Ярмоленко может заменить бразильского полузащитника Дугласа Косту, который в ближайшее время должен перейти в «Ювентус».
В прошлом сезоне Ярмоленко в 28 матчах украинской Премьер-лиги забил 15 мячей и сделал семь голевых передач.
Ярмоленко: если получится перейти в другой клуб, буду рад