Агент Конти: Райоле нужно научиться правильно себя вести

Агент Марио Джуффреди, представляющий интересы защитника «Аталанты» Андреа Конти, обвинил своего коллегу Мино Райолу в непрофессионализме. Ранее Райола раскритиковал Джуффреди, который пригрозил, что Конти устроит забастовку и не поедет на сборы с «Аталантой», если клуб не договорится с «Миланом» о трансфере.
«Профессионалы не обсуждают ситуацию, если не владеют ею. За свою карьеру я ни разу не позволил себе судить других. Поэтому, я считаю, что выпады Райолы непрофессиональны. Это неуважение к агентам, которые представляют других футболистов.
Больше всего я разочарован тем, что такому известному агенту и моему соотечественнику ещё нужно научиться правильно себя вести. От такого агента, как Райола, я готов принять сотню советов по поводу профессиональной деятельности, но позволю себе дать ему один: лучше думать о своих делах, а не о чужих клиентах», — приводит слова Джуффреди Football Italia.