«Барселона» выкупит Деулофеу у «Эвертона» за € 12 млн

«Барселона» намерена активировать опцию выкупа полузащитника «Эвертона» Херарда Деулофеу за € 12 млн, сообщает Football Espana.
23-летний футболист перебрался в стан «ирисок» из каталонского клуба два года назад. Впрочем, игроком основного состава в «Эвертоне» Деулофеу не стал и в прошлом сезоне выступал за «Милан» на правах аренды. По информации источника, у «Барселоны» не должно возникнуть проблем с выкупом полузащитника.
В минувшем сезоне Деулофеу провёл 17 матчей в Серии А, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.
«Барселона» торопит Деулофеу с решением о переходе в стан сине-гранатовых