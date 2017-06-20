Бывший нападающий московского «Динамо» Иван Маркелов перешёл в «Анжи». Махачкалинцам 29-летний футболист достался бесплатно. Контракт с нападающим рассчитан на два года. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Профессиональная карьера Маркелова началась в 2006 году. С того момента футболист провёл три сезона в «Зените-2». Затем Иван выступал в командах «Витязь», «Петротрест», «Карелия», «Динамо» (СПб), «Сокол», «Газовик». После этого Маркелов перешёл в московское «Динамо», в котором в течение сезона-2016/2017 сыграл в 13 матчах и забил два мяча.
Экс-форвард московского «Динамо» Маркелов перешёл в «Анжи»
Фото: www.fc-anji.ru
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