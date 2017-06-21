«Тосно» подписал контракт с бывшим защитником БАТЭ

Полузащитник Александр Карницкий заключил контракт с «Тосно». Соглашение с белорусским футболистом подписано на один год. За свою карьеру Карницкий выступал в чемпионате Белоруссии за «Барановичи», «Полоцк», «Гранит», «Гомель» и БАТЭ. Также один сезон провёл в израильском «Хапоэле» из Раананы.
«Желаем Александру успешного выступления в составе ФК «Тосно», — говорится на официальном сайте клуба из Ленинградской области.
«Тосно» в следующем сезоне впервые в истории выступит в Российской футбольной Премьер-Лиге.
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