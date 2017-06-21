«Челси» нацелился на Левандовского

Главный тренер лондонского «Челси» Антонио Конте заинтересован в услугах нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовского, сообщает Mirror.
Для руководства английского клуба и итальянского специалиста не остались незамеченными недавние слова футболиста сборной Польши и его агента Майка Бартеля. Левандовски признался, что был очень разочарован своими партнёрами по команде и главным тренером Карло Анчелотти, поскольку они не помогли ему выиграть звание лучшего бомбардира Бундеслиги по итогам минувшего сезона. Поляк забил 30 мячей, уступив форварду дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерику Обамейянгу один гол. Бартель подчеркнул, что ещё никогда не видел своего клиента таким разочарованным.