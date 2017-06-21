Зюганов: смотреть за техникой португальцев — одно наслаждение

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поделился мнением о проходящем в России Кубке конфедераций—2017 и отметил, что не удивлён преимуществом сборной Португалии над россиянами (1:0) во втором матче группового раунда турнира.
«Любой турнир такого уровня – это праздник. А если учесть, что приехали гранды мирового футбола со всех континентов, — праздник вдвойне. С другой стороны, это репетиция накануне чемпионата мира. Хорошая тренировка команд и подготовка организаторов. Теперь что касается уровня игры. Я смотрел матч сборной России против Новой Зеландии. Та команда, конечно, послабее. Поэтому у наших было больше шансов. Ну а по португальцам сразу видно: не случайно они выиграли Евро. Одно наслаждение смотреть за техникой, они быстрее двигаются, быстрее думают. Точнее бьют.
Внимательно наблюдал за игрой России с Новой Зеландией по телевизору. Удивило наличие пустых мест, которых на таких матчах быть просто не должно! Стадион-то построили прекрасный. Можно было открыть ворота и пустить детей и студентов. Такие состязания воспитывают чувство настоящего спортивного духа и коллективизма. Арена «Спартака» мне тоже очень нравится. Видно, что она чисто футбольная, хорошо смотрится и содержится в хорошем состоянии», — приводит слова Зюганова «Газета.Ru».