Источник: проваленный допинг-тест Дриусси заморозил его переход в «Зенит»

Проваленный допинг-тест нападающего «Ривер Плейта» Себастьяна Дриусси стал причиной приостановки заключения трансферной сделки аргентинского клуба с «Зенитом», сообщает Goal.
По информации издания, новость о том, что допинг-проба 21-летнего футболиста дала положительный результат, появилась незадолго до запланированной встречи представителей «Зенита» с агентом Марсело Симонианом. Стороны, как ожидалось, должны были договориться о последних деталях перехода игрока. Однако после появления новости о проваленном допинг-тесте Дриусси сделка была заморожена.
Информация о том, что Дриусси и ещё шесть игроков «Ривер Плейта» провалили допинг-тест, появилась накануне. У футболистов были обнаружены следы мочегонного препарата.