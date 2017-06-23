Дриусси, которым интересуются российские клубы, провалил допинг-тест

Допинг-пробы семи футболистов аргентинского клуба «Ривер Плейта», в том числе нападающего Себастьяна Дриусси, дали положительный результат, сообщает novantesimo.com.
По информации источника, следы мочегонного препарата были найдены у Дриусси, а также у Камило Маяды, Лукаса Куарты, Лукаса Аларио, Хонатана Майданы, Игнасио Фернандеса и Леонардо Понсио.
В январе появлялась информация об интересе к 21-летнему Дриусси со стороны «Спартака». Ранее сообщалось также, что в услугах форварда заинтересованы «Локомотив» и «Зенит», однако агент игрока позже заявил, что ничего по этому поводу не слышал.
В нынешнем сезоне «Ривер Плейт» располагается на втором месте в турнирной таблице аргентинской Примеры.