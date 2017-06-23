«Ахмат» и ещё один российский клуб интересуются нигерийским защитником Алими

Два российских клуба проявляют интерес к защитнику нигерийского клуба «Кано Пилларс» Джамиу Алими, информирует Complete Sports Nigeria. Один из этих клубов — «Ахмат», второй остаётся неизвестным.
Сообщается, что обе команды остались под впечатлением от игры Алими в последнее время и могут сделать «Кано Пилларс» предложение уже этим летом.
24-летний Алими в прошлом уже выступал в Европе за украинскую «Таврию» и «Олимпиакос» из Никосии. Портал Transfermarkt оценивает центрального защитника в € 300 тыс.
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