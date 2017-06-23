Мутко: давайте пожелаем сборной удачи, чтобы мяч отскакивал в нужные места

Президент РФС и вице-премьер РФ Виталий Мутко поделился ожиданиями от матча Мексика — Россия в третьем туре группового этапа Кубка конфедераций — 2017.
«Пообщался с Черчесовым – он сейчас в раздумьях о тактике и составе, ребята настроены на игру. Для нас завтра будет важный матч, ребята всё это понимают, лишних слов здесь не нужно.
Про себя говорить не буду, но у команды мандража нет, все абсолютно спокойны. Ребята хотят победить, показать хорошую игру, порадовать болельщиков. Того же хотят и мексиканцы. Давайте пожелаем удачи нашей команде, чтобы мяч отскакивал в нужные места. Всё-таки играем дома, должно немного подфартить", — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
Матч Мексика — Россия состоится 24 июня, начало — в 18:00 мск. Россиянам для выхода из группы нужно одержать победу, мексиканцев устроит и ничья.