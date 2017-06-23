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Черчесов: сборной России чётко понятно, что делать в матче с Мексикой

23 июня 2017, пятница. 20:57. Футбол

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча 3-го тура группы А Кубка конфедераций—2017 со сборной Мексики, а также прокомментировал слова полузащитника соперника Андреса Гуардадо о том, что мексиканцы являются фаворитом встречи.

«На таких турнирах третий матч часто бывает важным для любой команды. Буду рад видеть старого знакомого Андреса Гуардадо, которого дважды обыгрывали, когда он играл за ПСВ. Что касается его слов, то футболисты сами читают такие вещи. Не думаю, что его слова будут важными. Нам нужно концентрироваться на себе и делать свою работу.

Как обыграть Мексику? Раз команда настолько выше нас в рейтинге ФИФА, значит она на бумаге лучше нас. Единственная команда, не выигрывавшая чемпионат континента, – это мы. Мы начинаем как бы с последнего места, уважаем Мексику, знаем, как она играет. Нам чётко понятно, что нужно делать – у мексиканцев есть варианты, у нас вариантов нет. Почему сборная России долгие годы не решала задачи в последнем туре группового этапа? Ни Васина, ни Черчесова на тех турнирах не было – это первое отличие. Второе – мы играем дома. А третье мы постараемся показать завтра.

Единственное, что мы точно знаем о Мексике, – 23 игрока в заявке. Мы изучаем нашего соперника, смотрели не только игры на Кубке конфедераций, а как они будут играть, знает только мексиканский тренер. Информации достаточно. Убеждён, что и мой коллега имеет много информации о нас. Мы вообще не думаем о полуфинале, наши мысли – на отметке 18:00 завтрашнего дня и финальном свистке. У нас уверенные в себе ребята, которые думают только о сегодняшней работе. Барьеристу нельзя думать о втором, третьем, четвёртом барьере, важно пройти первый. Ротация мексиканцев? Каждый тренер перед турниром определяет свою стратегию, наша стратегия устроена по-другому. Помогает ротация или мешает, может ответить только Осорио.

Не могу сказать, что с Португалией был закрытый матч, просто у нас были проблемы с развитием атак. Во втором тайме мы начали работать в том же варианте, играли в атаку так, как планировали. Насчёт завтрашнего матча – сыграем так, как будет нужно, главным будет выиграть», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Сергей Титов.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная Мексики — Футбол Сборная Португалии — Футбол Сборная России — Футбол Андрес Гуардадо Станислав Черчесов Кубок конфедераций
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