Лапорта: было бы очень неплохо, если бы Пике стал президентом «Барселоны»

Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта адресовал слова похвалы защитнику сине-гранатовых Херарду Пике. Последний уже неоднократно признавался в том, что хотел бы в будущем стать президентом каталонского клуба.
«У Пике есть много необходимых качеств для этого. Он знает клуб с детских лет и в составе команды выиграл всё. Было бы очень неплохо, если бы Пике стал президентом «Барселоны», — приводит слова Лапорты Marca.
Ранее бывший полузащитник испанского гранда Хави Эрнандес также выразил мнение, что Пике был бы достойным президентом «Барселоны».