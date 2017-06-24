Очоа: я бы хотел продолжить играть в чемпионате Испании

Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа, в минувшем сезоне выступавший в «Гранаде» на правах аренды, сообщил, что хочет остаться в чемпионате Испании. Контракт Очоа с «Малагой» истечёт в конце этого июня, и игрок станет свободным агентом.
«Нужно подождать и посмотреть, что произойдёт. Мы с агентом рассмотрим предложения и спокойно оценим их. Мне нравится Испания, и я хотел бы продолжить играть в Примере.
Но сейчас моё внимание сосредоточено на сборной, я хочу помочь Мексике добиться хороших результатов. Остальное придёт позже», — цитирует Очоа Marca.
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