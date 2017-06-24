Агент: Деулофеу способен заменить Салаха в «Роме», это отличный клуб и вариант

Агент Гинес Карвахаль, представляющий интересы нападающего «Эвертона» Херарда Деулофеу, отметил, что его клиент способен заменить в «Роме» полузащитника Мохамеда Салаха, который перешёл в «Ливерпуль». Деулофеу провёл в «Милане» вторую половину минувшего сезона на правах аренды.
«Всё ещё впереди, на данный момент трудно сказать что-то конкретное. Но «Рома» — отличный клуб и отличный вариант для Херарда. Он способен заменить Салаха», — цитирует агента Romanews.
В минувшем сезоне Деулофеу провёл 17 матчей в серии А, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.