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Собирай свою команду, сыграй в турнире «Чемпионата» на корабле

24 июня 2017, суббота. 11:00. Футбол

«Чемпионат» открывает набор любительских футбольных команд на самый необычный турнир этого лета. Восемь коллективов сыграют на настоящем корабле-стадионе, который будет курсировать по Москве-реке. Специальное судно оборудовано футбольным полем и другими необходимыми объектами инфраструктуры. Площадка со всех сторон закрыта сеткой, что не позволит мячу улететь. При этом самые живописные места столицы от Кутузовского причала для Кленового бульвара станут фоном для наших соревнований.

Все игры пройдут 28 июня. Отправляемся от Кутузовского причала в 12:00. Если у вас есть команда и вы регулярно играете в футбол, то самое время испытать удачу и сразиться в нашем турнире. Для того чтобы стать участником соревнований, достаточно быть подписанным на паблики «Чемпионата» в социальных сетях, а также сделать репост записи в социальных сетях «ВКонтакте», «Фейсбук» или «Одноклассники».

Возможно, именно ваш репост позволит всей команде оказаться на футбольном корабле. Итоги будут подведены завтра, 25 июня.

В составе команд должно быть от пяти до восьми человек, включая вратаря. Матчи пройдут по олимпийской системе. По итогам игр победители получат призы от «Чемпионата», а все участники смогут посмотреть полуфинальный матч Кубка конфедераций в специальной зоне. На корабле-стадионе можно будет не только поиграть в футбол, но и хорошо провести время.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
24 июня 2017, суббота
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