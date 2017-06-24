Медведев: неделю восстанавливался от микротравмы, к началу сезона буду в форме

Новобранец «Локомотива» вратарь Никита Медведев прибыл в расположение красно-зелёных. Сегодня утром он провёл со столичной командой первую тренировку.
«Последнюю неделю я восстанавливался от микротравмы в медицинском центре «Локомотив» и прибыл на сборы только накануне. Рад познакомиться со всеми ребятами, хотя многих, конечно, знал ещё до перехода. Приятно, что в «Локо» играет и мой хороший друг Тимофей Маргасов – с ним быстрее вольюсь в коллектив.
Ещё есть неделя сборов в Австрии плюс две недели в Москве: думаю, всё будет хорошо и к началу сезона подойду в нужной форме!» — цитирует голкипера пресс-служба «Локомотива».