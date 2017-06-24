Агент: «Интер» хочет отдать Габигола в аренду, претенденты есть

Нападающий Габриэл Барбоза Алмейда, более известный как Габигол, может покинуть клуб нынешним летом. Об этом сообщил представитель игрока Вагнер Рибейро.
«Интер» хочет отдать моего клиента в аренду, и сразу несколько клубов заинтересованы в этом переходе. Речь идет о командах из Испании и Англии. «Порту»? Нет, из этого клуба к нам никто не обращался, это ложь", — приводит слова агента Габигола португальская газета Record.
В минувшем сезоне Серии А Габигол провёл на поле 111 минут и забил один мяч.