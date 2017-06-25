Сальгадо: Роналду не найдёт клуб, который даст ему больше, чем «Реал»

Бывший футболист мадридского «Реала» Мичель Сальгадо, ныне работающий экспертом на телевидении, выразил мнение, что нападающему Криштиану Роналду не стоит покидать «Королевский клуб».
«Игроки «Реала» не хотят, чтобы Криштиану ушёл из клуба. Роналду не найдёт клуб, который даст ему больше, чем мадридский «Реал», — цитирует Сальгадо Marca.
Криштиану Роналду, по слухам, склоняется к тому, чтобы покинуть мадридскую команду из-за проблем с испанской прокуратурой. Он подозревается в уклонении от уплаты налогов испанским властям на сумму € 14,7 млн в период с 2011 по 2014 год.
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