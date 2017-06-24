«Хетафе» выиграл плей-офф Сегунды и вышел в Примеру

«Хетафе» выиграл у «Тенерифе» в ответном матче финала плей-офф испанской Сегунды за право участвовать в следующем розыгрыше элитного дивизиона чемпионата Испании. Встреча проходила в Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» и завершилась со счётом 3:1.
В дебюте игры отличился Алехандро Форлин. На 12-й минуте Дани Пачеко удвоил преимущество «Хетафе». Пять минут спустя Энтони Лосано отыграл один мяч. На 35-й минуте Пачеко оформил дубль.
В первом матче «Тенерифе» на своём поле победил со счётом 1:0. «Хетафе» по сумме двух игр оказался сильнее и вышел в Примеру.
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