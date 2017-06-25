ЦСКА одолел «Спартак» в финале первенства России среди команд 2002 года рождения

В Крымске состоялся финальный матч первенства России среди команд 2002 года рождения, в котором сошлись ЦСКА и «Спартак».
Основное время матча завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти сильнее оказалась ДЮСШ ПФК ЦСКА, несмотря на то, что свой первый 11-метровый «армейцы» не реализовали. Два заключительных удара красно-белых отразил вратарь Дмитрий Сычёв.
ЦСКА завоевал золотые медали и титул чемпионов России в своей возрастной категории, «Спартак» стал вторым.
Первенство России по футболу среди команд спортивных школ (игроки 2002 г.р.). Финал
ЦСКА — «Спартак» — 1:1 (по пенальти — 4:3)