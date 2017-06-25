Вентура: надеюсь, мыльная опера с Доннаруммой скоро закончится

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура поделился мыслями о ситуации с 18-летним голкипером «Милана» Джанлуиджи Доннаруммой, который отказался продлить контракт с клубом, истекающий в 2018 году.
«Я могу лишь посоветовать Доннарумме сосредоточиться на игровых моментах, поскольку он рождён для больших дел. Я редко видел настолько зрелых молодых игроков. Надеюсь, эта мыльная опера скоро закончится, и он сможет расслабиться, когда начнётся новый сезон. Это было бы хорошо для всего итальянского футбола», — цитирует Вентуру Football Italia.
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