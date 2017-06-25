Мутко — о словах Лебедева: приди и дай в морду, посмотрим, что из этого выйдет

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко заявил, что вице-спикеру Госдумы, члену исполкома РФС Игорю Лебедеву, позволившему себе резкие высказывания в адрес полузащитника сборной России Юрия Жиркова, пора сделать выбор между политикой и футболом.
Вчера, 24 июня, в Казани сборная России в матче группового этапа Кубка конфедераций проиграла команде Мексики со счётом 1:2, не сумев выйти в полуфинал турнира. Жирков получил в этой встрече две жёлтые карточки, за что был удалён с поля. Лебедев в интервью «Чемпионату» предложил «дать в морду» полузащитнику.
«Лебедев — политик, и, к сожалению, забывает, что он является и членом исполкома РФС. Мне кажется, что надо определиться — либо одно, либо другое. Жирков провёл блестящий турнир, был одним из лучших игроков. И я, и миллионы болельщиков надеемся, что он будет выступать на чемпионате мира.
Я не исключаю, что мы дадим этому делу ход, а для начала нужно изучить все его обстоятельства. Юрий Жирков — игрок мирового уровня, а что касается Лебедева, то вести себя надо как мужчина. Дать в морду? Приди и дай, посмотрим, что из этого выйдет», — приводит слова Мутко ТАСС.